ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、元イングランド代表MFジェイムズ・ミルナーについて言及した。5日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

現在40歳のミルナーは、リーズの下部組織出身で2002年11月にトップチームデビュー。その後、ニューカッスルやマンチェスター・シティ、リヴァプールなどを経て、2023年夏にブライトンに加入した。ここまでプレミアリーグ通算「652」試合の出場を記録しており、8日に行われるクリスタル・パレス戦に出場すれば、元イングランド代表MFギャレス・バリーの持つプレミアリーグ歴代最多出場記録の「653」試合に並ぶことになる。

ブライトンとの現行契約は2026年6月までと今季限りで満了予定だが、指揮官は「間違いなく残留するだろう」とチームを支えるベテラン選手の残留を願いつつ、「ミルナーは私にとってのロールモデルだ。素晴らしい人物だし、彼の年齢でプレミアリーグでプレーし、トレーニングを続けているのはすごいことだ」と、称賛の言葉を続けた。

また、ミルナーの最多出場記録更新については、「特別なものになると思う。でも、彼はクラブのビジョンを考えているし、これまでの人生のように成功を夢見ている。ジェイムズは、勝つために何が必要か、試合に向けてどのように準備すべきかを知っている。そして、今のような不調の時に、どのように対処すべきか心得ている。チームに優れたリーダーシップも持ち合わせた選手がいることが重要だ」とし、精神的支柱としての存在感を高く評価している。