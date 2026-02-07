大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの獲得候補として名前を挙げられてきたタリク・スクバル投手を巡り、状況が大きく変わりつつある。スクバルの年俸調停が落ち着いたことで、トレード市場に新たな壁を生んだようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

デトロイト・タイガースのエースで、2度のサイ・ヤング賞に輝くスクバルは、年俸調停の結果、3200万ドル（約50.1億円）に確定した。これにより、タイガースは来季の財務状況を正確に把握できるようになった一方、トレードを急ぐ必要性は薄れた。

タイガースは今オフ、フランバー・バルデス投手と3年総額1億1500万ドル（約180.3億円）の大型契約を結び、スクバルとの強力な2本柱を形成することになる。

大谷翔平選手ら豪華な先発陣を擁するドジャースは、スクバルの獲得によってさらに強固な投手陣を築くことが予想されていた。しかし、年俸調停が落ち着いたことで、オフシーズン中のトレードは消滅した。

今後のドジャースとスクバルの動向についてエスピナル氏は「ドジャースや他球団が彼を獲得する1番の希望は、タイガースがシーズン序盤で出遅れることだ。その場合、ドジャースは獲得を狙う可能性は十分にある。また、フルシーズンを投げられないため、トレード価値はオフシーズン時より低下する」と言及した。

