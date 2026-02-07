大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クレイトン・カーショー投手が18年にわたるキャリアに幕を下ろした（3月のWBCには出場予定）。そこからはまだ数か月ほどしか経っていないが、フレディ・フリーマン内野手は早くも同投手のことを恋しく思っているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

フリーマンはメジャーデビューした2010年から昨季まで、アトランタ・ブレーブス（2010-2021）、ドジャース（2022-）でプレー。カーショーとは2022年～2025年にかけて共闘し、2024年～2025年はワールドシリーズ（WS）連覇も経験した。

同メディアは「多くの選手はカーショーが自身の希望で引退したことを喜んだが、それでも彼の不在は寂しいだろう。フリーマンは今季クラブハウスで彼の姿を見られないことに慣れるには、しばらく時間がかかるだろうと語った」としつつ、「自分にとっては本当にきついよ。ドジャースに来て1年目のあと、JT（ジャスティン・ターナー内野手）がいなくなった時と同じ感覚だ。ドジャースのレジェンドたちがもうクラブハウスを歩いていない光景を見るのは、やっぱり不思議なんだ。彼がこの球団、そして野球という競技そのものに与えた影響は計り知れない」というフリーマンのコメントを紹介している。

ドジャース一筋のキャリアで、通算223勝をはじめ数々の実績を残したカーショー。グラウンド内外で放った存在感は今なお絶大なようだ。

