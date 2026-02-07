ユヴェントスは、トルコ代表FWケナン・ユルディズとの契約延長に近づいているようだ。イタリアメディア『カルチョ・メルカート』が報じている。

現在20歳のユルディズは、2022年7月にバイエルンの下部組織からユヴェントスの下部組織に移籍すると、2023－24シーズンのセリエA開幕節ウディネーゼ戦で途中出場を果たし、プロキャリアをスタートさせた。昨シーズンからはユヴェントスの背番号“10”を託され、今季はここまで公式戦31試合出場9ゴール8アシストを記録。イタリアの名門をけん引する存在に成長を遂げた。

そんなユルティズは、欧州の主要クラブからのアプローチも受けていることが明らかになっており、ユヴェントスはスター選手の流出を阻止すべく、大幅な待遇改善を含めた新契約を提示していることが伝えられてきた。

そして『カルチョ・メルカート』は、「2030年までの契約延長する準備ができており、早ければ今日の午後に行われるルチアーノ・スパレッティ監督の会見に出席し、正式発表がされるだろう」と報道。また、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』も「ダミアン・コモリCEO（最高経営責任者）とユルティズの代理人の間で詰められた合意は、数時間以内に正式発表される見込み」と同様の見解を伝えており、ユルティズの契約延長は差し迫ったものになっている。

なお、ユルティズの給与は現在の3倍となり、年俸600万ユーロ（約11億円）に上昇する模様。また、来シーズンからはボーナス込みで700万ユーロ（約13億円）に上がるとも伝えられている。