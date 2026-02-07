今日の運勢は？ ★2026年2月8日（日）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月8日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月8日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調な日。今日は趣味が充実したり楽しいことが多い1日となりそうです。仲良くなりたい人がいる場合は積極的に話しかけてみましょう。好調な運気で調子良く過ごすことができそうです。今日は行きたい場所に出掛けたり、食べたいものを食べたり、自分自身の心が望んでいることに意識を向けてみましょう。成長に繋がるような日。今日は視野を広げて色々なことを吸収する感覚を大切に過ごしてみましょう。海外のことに目を向けてみるのも良さそうです。対人運が好調です。今日はパートナーとの時間を大切にしたり、自分自身の心と向き合う時間を大切にしましょう。ラッキーアイテムはハーブティー。趣味や友達との時間が充実するような日です。今日は友達にメッセージを送ってみたり、コミュニケーションが取れると良さそうです。人付き合いが広がる日。今日は多数の人とのコミュニケーションを大切に過ごしてみましょう。特に聞き手に回ることを心掛けて過ごせると収穫がありそうです。マイペースに過ごせる良い日となりそうです。今日は家で過ごす時間を大切にしたり、心が落ち着く時間を大切にしましょう。掃除をするのも良い日です。仕事運が好調です。忙しさが目立つ日なので、頑張りすぎには注意をしましょう。1人で抱え込みすぎず、周りにサポートを求めるのも良さそうです。金運が好調です。今日は自分にご褒美をあげられると良い1日です。美味しいものを食べたり、欲しいものを購入したりすると良い日です。内省がテーマの日です。今日は、ヨガや瞑想をしたり、心が落ち着く時間を大切にしましょう。紙に考えを書き出したり思考の整理をするのもおすすめです。今日は疲れを癒せると良い日です。沢山睡眠を取ったり、美味しいご飯を食べてのんびりと過ごしましょう。銭湯や温泉に出かけるのも良さそうです。モヤモヤした感情が出やすい日です。今日はなるべく1人の時間を大切にして、心が落ち着く時間を過ごすようにしましょう。夜は早めの就寝がおすすめです。今日はリラックスする時間を大切にしましょう。好きな香りの入浴剤を入れてゆっくりとお風呂に浸かったり、睡眠時間を沢山取るのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/