大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、主力野手の多くがベテランの域に入りつつある。現在33歳のテオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人だが、自身の経験を若手選手たちに還元することにやりがいを感じているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「テオスカーはチームに所属する限り、数少ない若手選手たちのメンターとしての役割を継続するつもりだ。南カリフォルニアニュースグループのビル・プランケット記者によると、10年目のベテランである彼は、次世代のMLB選手たちに指導の手ほどきをすることに誇りを持っており、その役割を喜んで担っているという」と言及。

続けて、「僕にとって、自分が経験したことを通じて他者を助ける行為は祝福そのものだ。キャリアのこの段階に至り、そうした活動が自分自身と過去の経験に誇りを感じさせてくれる。あの経験をしたことを神に感謝している。僕は今や、他者に諦めないこと、落ち込まないこと、前進し続けることを示す力を持っているんだ。これは決して容易なことではないからね」という本人のコメントを伝えている。

ドジャースは圧倒的な強さの裏で高齢化問題が浮上しつつあるが、テオスカーをはじめ若手の手本になる選手が多いと捉えると、そう悪いことばかりでもないのかもしれない。

