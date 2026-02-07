明治安田J2・J3百年構想リーグ・地域リーグラウンドが開幕。7日に9試合が行われた。

J1から降格した横浜FCと湘南ベルマーレは黒星スタートとなった。ホームにモンテディオ山形を迎えた横浜FCは、試合開始早々に2失点を喫してしまう。75分に村田透馬が1点を返したが反撃は及ばずに1－2で敗れた。湘南はホームでブラウブリッツ秋田に先制されると、55分に渡邊啓吾のJリーグ初得点で追いついたが、72分に秋田の勝ち越しを許し、1－2で敗戦となった。

昨季J1昇格PO参戦を逃した悔しさを晴らしたい仙台は、3年連続の昇格で2026－27シーズンのJ2リーグへ挑む栃木シティに洗礼を浴びせた。菅田真啓と井上詩音のゴールで2点を先行すると、田中パウロ淳一に1点を返されたものの、直後に武田英寿のゴールで再びリードを広げる。その直後にユースから昇格した18歳古屋歩夢がダメ押しのゴラッソを沈め、敵地で4－1の勝利を収めた。

昇格PO決勝で惜しくも敗れた徳島ヴォルティスは6－0の大勝スタート。高木友也がハットトリックを達成し、トニー・アンデルソンやルーカス・バルセロス、宮崎純真もゴールを挙げて、敵地で奈良クラブを粉砕した。

同じく昇格POで散ったRB大宮アルディージャも白星発進。杉本健勇の豪快なミドルシュートなど、2－1で松本山雅FCを退けた。一方、ジュビロ磐田はAC長野パルセイロを相手に1点が遠く、スコアレスドローでPK戦に突入。磐田は4－2でPK戦を制して、勝ち点「2」を獲得した。

福島ユナイテッドFCに加入した三浦知良は、ヴァンフォーレ甲府戦で開幕スタメン入り。Jリーグ公式戦の最年長出場記録を「58歳346日」に塗り替えたが、1点ビハインドの前半20分で途中交代となった。福島はカズと代わって投入された樋口寛規が同点ゴールを挙げたものの、その後に3失点を浴びて1－4で甲府に敗れた。

7日の試合結果、および8日の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第1節

▼2月7日（土）

【EAST-A】

栃木シティ 1－4 ベガルタ仙台

横浜FC 1－2 モンテディオ山形

湘南ベルマーレ 1－2 ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】

RB大宮アルディージャ 2－1 松本山雅FC

ヴァンフォーレ甲府 4－1 福島ユナイテッドFC

ジュビロ磐田 0－0（PK戦：4－2） AC長野パルセイロ

【WEST-A】

奈良クラブ 0－6 徳島ヴォルティス

【WEST-B】

ギラヴァンツ北九州 1－3 ガイナーレ鳥取

▼2月8日（日）

【EAST-A】

栃木SC vs ヴァンラーレ八戸

SC相模原 vs ザスパ群馬

【EAST-B】

藤枝MYFC vs FC岐阜

いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌

【WEST-A】

愛媛FC vs アルビレックス新潟

FC今治 vs ツエーゲン金沢

FC大阪 vs カマタマーレ讃岐

高知ユナイテッドSC vs カターレ富山

【WEST-B】

ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC

大分トリニータ vs レイラック滋賀FC

鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎

FC琉球 vs サガン鳥栖

