「喜んで受け入れる」ドジャース、オフの短さを歓迎する選手が！？　米メ…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、2年連続となるワールドシリーズ（WS）優勝を果たした。シーズン最終盤まで試合を続けた影響は大きく、疲労が抜けきれていない選手も少なくないが、ジャック・ドレーヤー投手は逆に歓迎しているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

現在26歳のドレーヤーは昨年3月にメジャーデビューすると、レギュラーシーズンは67登板、3勝2敗10ホールド4セーブ、防御率2.95といった好成績をマーク。ポストシーズンでも4試合に登板し、チームのWS連覇に貢献している。

同メディアは「ドレーヤーのオフがあっという間に過ぎているのは、おそらくあなたのオフと同じ理由だ。10月がすべてを飲み込んだからだ。どれくらい早く感じたかを問われると、彼はそれを嬉しい悩みだと表現した」としつつ、「オフが短いということは、その前の年にポストシーズンを深く戦ったということだからね。それは喜んで受け入れるよ。みんな、もう準備はできている」という本人のコメントを紹介。

続けて、「そして彼はパレードの紙吹雪が片付けられた瞬間から、ドジャーブルーに身を包む全員が心の中で思ってきたことを、はっきりと言葉にした。『選手もファンも、同じ目標を持っているのは分かっている。それは3連覇だ。だから、もう行く準備はできているんだ』と」と記している。

