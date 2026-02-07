明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節が7日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と浦和レッズが対戦した。

17年ぶりにJ1の舞台へ帰ってきた千葉とタイトルを渇望する浦和が、雪の『フクダ電子アリーナ』で激突。ホームの千葉は序盤のイニシアチブを握ろうとホームの千葉が積極的な立ち上がりを見せたが、浦和は5分に千葉の出鼻をくじいて先制する。GK西川周作のロングボールを肥田野蓮治が頭でつなぐ。先に反応できたのは千葉だったが、DF河野貴志とGK若原智哉の間でボールの受け渡しに失敗し、浦和MF松尾佑介がボールを回収。若原のファウルを誘ってPKを獲得すると、自らキッカーを務めた松尾は若原の逆を突いてゴール左下へ突き刺した。

さらに12分、浦和がリードを広げる。左サイドでボールを受けた松尾が、相手DF久保庭良太を難なくかわしてペナルティエリア左のポケットに切り込む。難しい角度からファーを狙ったシュートは相手DFにブロックされたが、こぼれ球を大卒ルーキー肥田野が押し込んだ。

2点を追いかけることになった千葉は、相手のハイプレスをかいくぐって何度か好機が訪れたものの、決定力に欠いてゴールには結びつかない。52分にはセットプレーのこぼれ球に反応した髙橋壱晟が強烈なミドルシュートを放ったが、惜しくも左ポストを叩いた。

一方で千葉を突き放す3点目が欲しい浦和は87分、関根貴大のクロスに反応したイサーク・キーセ・テリンがシュートを打てなかったものの、ゴール前に詰めていた照内利和が触ってゴールネットを揺らす。しかし、照内のオフサイドでゴールは認められなかった。

試合はこのまま終了し、千葉に地力の差を見せつけた浦和が白星スタートを飾った。次節は15日にホームで川崎フロンターレと、浦和は14日に敵地でFC東京と対戦する。

【スコア】

ジェフユナイテッド千葉 0－2 浦和レッズ

【得点者】

0－1 5分 松尾佑介（浦和）

0－2 12分 肥田野蓮治（浦和）

【ゴール動画】千葉vs浦和