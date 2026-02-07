鹿児島県阿久根市(あくねし)は、東シナ海に面した約40キロメートルにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が自慢のまち。全国に“食のまち阿久根”として知られており、多彩な食のイベントが開催されています。

今回は、阿久根市内の飲食店で「華鶴(はなつる)和牛」のメニューを味わえるイベント「華の牛肉祭りAKUNE」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

抽選で豪華賞品も! 「華の牛肉祭りAKUNE」について

華の牛肉祭りAKUNE

・開催日時：2026年1月31日(土)～3月1日(日)

・開催場所：阿久根市内参加店舗

・アクセス：【電車】鹿児島中央駅→阿久根駅 約1時間、熊本駅→阿久根駅 1時間30分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料(各店舗で注文する飲食代のみで参加できます)

「華鶴和牛」は、阿久根市をはじめ出水地域の畜産農家が丹精込めて育てた和牛で、平成17年に商標登録された銘柄です。令和4年に和牛日本一の栄冠を手にした「鹿児島黒牛和牛」全体の年間平均出荷頭数約7万5,000頭のうち、わずか500頭程度しか出荷されない、まさに“幻の和牛”なのだそう。

4等級以上の良質な肉質は、きめ細やかなやわらかさをはじめ、絶妙なバランスで織り込まれた霜降り、良質な脂質から生まれる甘みが特徴です。

そんな「華鶴和牛」の上質な部位を使い、阿久根市内の飲食店が腕によりをかけ、自慢のお肉メニューを提供するイベント「華の牛肉祭りAKUNE」。

また、参加店で「華鶴和牛」メニューを味わうと「アンケート」が配布されます。回答することで、抽選で華鶴和牛や市内特産品などの豪華賞品が当たるのだそう!

参加店舗は以下です。

【参加13店舗】

・萬福飯店

・阿久根屋

・お食事のふるさと 十三

・満天星

・グラッチェマキ あんこら

・鮨屋 太郎寿司

・和食処 まきや

・焼肉 ひこさん

・日本料理 まつき

・焼肉 GONZA

・竹馬の友

・レストラン ラ ボンジョルネ

・とんかつ・居酒屋 かつ膳

自治体からのメッセージ

阿久根市は東シナ海と雄大な山々に面した、自然豊かなまちです。そのため、新鮮な魚介類や山の幸をいいとこどりした、食のまちとしても知られています。美しい自然が生み出す特産品の数々は、どれをとっても魅力あふれるものばかり! 熟練の職人が作り出すこだわりの逸品は、一度食べればきっと忘れられない味になります。自然と人、そして長い歴史が織りなす、「みどこい」あふれるまち阿久根市をぜひよろしくお願いします!

阿久根市のふるさと納税返礼品について

鹿児島和牛自慢のブランド「華鶴和牛」を紹介します。どちらも阿久根市の中で人気を誇る返礼品なのだとか。

鹿児島いずみ華鶴和牛 サーロインステーキ(計約1.2kg・200g×6枚)

・提供事業者：鹿児島いずみ農業協同組合(阿久根支所)

・内容量：鹿児島いずみ華鶴和牛 サーロインステーキ 200g×6パック

・寄附金額：6万4,000円

希少な「華鶴和牛」のサーロインです。霜降りは濃厚でたいへん舌触りもよく、口の中で噛む前に旨さが溶け出し、とろける食感がたまらない逸品。6枚セットなので、家族や友人とのパーティーにもおすすめとのことです。

＜定期便・全3回(隔月)＞鹿児島いずみ華鶴和牛お楽しみパック(総量3.2kg)

・提供事業者：株式会社マキオ

・内容量：【1回目】華鶴和牛ローススライス 300g×4パック

※1枚の大きさや厚みで枚数が異なります。

【2回目】華鶴和牛ロース焼肉用 300g×4パック

【3回目】華鶴和牛サーロインステーキ 200g×4パック

・寄附金額：16万3,000円

ステーキ・すき焼き・焼肉で、「華鶴和牛」を思う存分堪能できる豪華な定期便です。

今回は鹿児島県阿久根市のイベント「華の牛肉祭りAKUNE」と、人気の返礼品を紹介しました。「華鶴和牛」のメニューをお店で存分に楽しめるイベントです。参加店舗それぞれの個性や特色が楽しめるのもうれしいポイント! 現地に行くことが難しい場合は、返礼品で味わうこともできます。気になる人は、一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者