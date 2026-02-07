福島ユナイテッドFCが、7日に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節ヴァンフォーレ甲府戦のスターティングメンバーを発表。元日本代表FW三浦知良が開幕戦で先発入りを果たした。
特別大会期間中の期限付き移籍で横浜FCから加入し、5年ぶりにJリーグ復帰を果たした。Jリーグでは2021年3月10日の浦和レッズ戦以来の出場となり、「58歳346日」で自身の保有するJリーグ公式戦最年長出場記録を更新することになる。
甲府vs福島は14時からのキックオフを予定している。
福島ユナイテッドFCが、7日に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節ヴァンフォーレ甲府戦のスターティングメンバーを発表。元日本代表FW三浦知良が開幕戦で先発入りを果たした。
特別大会期間中の期限付き移籍で横浜FCから加入し、5年ぶりにJリーグ復帰を果たした。Jリーグでは2021年3月10日の浦和レッズ戦以来の出場となり、「58歳346日」で自身の保有するJリーグ公式戦最年長出場記録を更新することになる。
甲府vs福島は14時からのキックオフを予定している。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
なりたい名字「ベスト・オブ・名字」ランキング発表! 全国320人の珍しい名字が1位に - 2位加藤さん、3位長谷川さん
本当にあった退職・離職話 第56回 【漫画】上司に会社PCの「検索履歴」を見られた結果…
非正規雇用にまつわる実話 第34回 それでも我慢するしかない? 派遣が標的にされ続ける“理不尽な職場”の実態
職場の謎ルール 第177回 【漫画】「バレンタイン、面倒だしあげる必要ないのでは?」とは言ってられない社内事情
「オール電化の家」VS「電気・ガス併用の家」光熱費が安いのはどっち? 比較してみた
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。