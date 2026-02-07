福島ユナイテッドFCが、7日に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節ヴァンフォーレ甲府戦のスターティングメンバーを発表。元日本代表FW三浦知良が開幕戦で先発入りを果たした。

特別大会期間中の期限付き移籍で横浜FCから加入し、5年ぶりにJリーグ復帰を果たした。Jリーグでは2021年3月10日の浦和レッズ戦以来の出場となり、「58歳346日」で自身の保有するJリーグ公式戦最年長出場記録を更新することになる。

甲府vs福島は14時からのキックオフを予定している。