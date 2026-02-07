「とてもいい感触だ」ドジャース、エドマンの開幕スタメンが急浮上した！…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの最新のロースター変更が、思わぬ朗報として受け止められている。足首の手術からの復帰を目指すトミー・エドマン内野手にとって、状況が好転しつつある可能性が浮上した。米メディア『ニュース・ウィーク』のバレンティナ・マルティネス記者が報じている。

エドマンはオフシーズン中に足首の手術を受け、開幕戦に間に合うかどうかは不透明な状況が続いていた。ドジャースはその保険として、1月にアンディ・イバニネスと1年契約を結んでいた。

しかし、ドジャースはマイク・シアーニ外野手をウェーバーで獲得するため、イバネスをDFAとする決断を下した。この動きが示唆するのは、エドマンの回復が想定より順調に進んでいる可能性だ。

イバネスは昨季、デトロイト・タイガースで打率.239、本塁打4、打点21、OPS.653を記録。打撃よりも守備を評価されるタイプで、まさに代替として理にかなった補強だった。それだけに、今回のDFAはエドマン復帰への自信の表れと受け止められている。

心配されるエドマンの状態だが、自身では「各段階で忍耐強く、不快感なく全てのチェックポイントをクリアすることを重視している。これまでの練習内容は全てとてもいい感触だ」と言及した。

