「特に考えていない」ドジャースの大型補強をライバル選手は気にせず！？…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。他球団にとっては厄介な動きだが、サンディエゴ・パドレス所属のジャクソン・メリル外野手は特に意識していないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「メリルは土曜日に開催されたファンフェストで今オフのドジャースの動きについて問われると、それを控えめに語った」としつつ、「それについては特に考えていないし、そこに焦点を当てるべきではないと思う。すべてのチームとの試合に勝つことに焦点を当てるべきだ。ドジャースに集中しても、勝利には全く繋がらない。特定のチームに集中すると緊張してしまい、本来の力を発揮できなくなると思う」という本人のコメントを紹介。

また、「他のチームと対戦するのと同じように、このシリーズに臨まないといけない。それが現実だ。最近はどこも強いチームだ。下手な選手はいないし、投手陣もどこも好調だ。相手は打線を少し補強したりしているかもしれないが、とにかく全力を尽くして戦うしかない。そうやってしか、彼らに勝つことはできない」とも述べたという。

昨季のパドレスは優勝したドジャースとは3ゲーム差だったが、今季はその差を覆すことができるだろうか。

