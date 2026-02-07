試合に出るならセカンド

キャンプ第1クール最終日、ファイターズは「大ネタ来たーーー！！」という感じだった。何と野村佑希がセカンドに挑戦する。ダンドリとしては新庄剛志監督が提案し、野村本人がそれを受け入れたのだが、どうなんだろう、ファーストミットや外野手用のグラブは持ってても、内野手用はサードのしか持ってないんじゃないか。まぁ、これは人によるけれど僕のイメージではサードとセカンドのグラブはぜんぜん違う。火の出るような当たりを止めるサードと、連係プレーで球離れの良さを要求されるセカンド。大概セカンドのグラブは小ぶりだ。取り回し重視。そこら辺はやってみて、メーカーの人と相談して自分のグラブを作っていくのかなぁ。

キャンプ中に新庄さんが提案というと、鈴木健矢（現・広島）のアンダースローを思い出す。あれだってキャンプインするまで、本人は1ミリも考えたこともなかったことだ。ただ鈴木健矢はそのモデルチェンジで「プロとしての武器」を得た。野村佑希もセカンドがハマるのだろうか。そこは新庄さんの眼力に賭けるしかない。確かに現在のロースターでジェームス野村佑希を生かそうとすればセカンドへのコンバートになるのかもしれない。

というのは石井一成が西武へFA移籍したからだ。昨シーズン、最もセカンド守備機会の多かった選手が消えた。ファイターズは（先発ローテも含め）どのポジションも多士済々、競争でしかないけれど、試合に出ようと思ったらいちばんの狙い目はセカンドなのだ。この話のポイントは「試合に出ようと思ったら」というところだ。たった1年前、開幕4番を約束され周囲から期待の目を向けられていた野村佑希はすっかり別の立場で春季キャンプを迎えている。今年、開幕4番を託されたのは新背番号「3」、郡司裕也だ。ケガというのは怖ろしい。開幕戦で大暴れして、4番の重責を果たした野村はケガで離脱してる間に序列を下げてしまった。代わって男を上げたのは郡司だった。郡司は今季、4番サードで行くらしい。野村の居場所がない。外野は外野で新庄さんが使いたい選手が目白押し。「試合に出ようと思ったら」セカンドを奪うしかないのだ。かつて清宮幸太郎、万波中正とともに「ロマン砲トリオ」と称されたジェームス野村佑希がそんな状況下にいる。

第1クール2日目に行われた国頭の紅白戦、僕は野村に注目していた。この時点ではまだ新庄さんのセカンド挑戦の提案は出ていない。野村佑希は紅組の1番ファーストだった。僕は何度か書いている気がするが、キャンプの「初」を見ることにしている。キャンプはプロ野球選手の今シーズンに賭ける姿勢を雄弁に物語る。初ブルペン、初フリー打撃、初マウンド、初打席etc. 技術的なこともあるがやっぱり姿勢というか気持ちなのだ。どんな準備をしてきて、どんな姿で「初」を迎えるか。シーズンを占う、というとそんなたった一回で何がわかるか不思議に思われるだろうが、これが案外当たる。僕に「初」を見ることを教えてくれたのは今は在籍していないベテランコーチだったが、本当に感謝している。野球の見方が一段深まった。

で、野村佑希の「初」打席はどうだったか。白組先発は育成の松本遼大。積極的に行った。初球を叩いて、ショートゴロ。これはもちろんクリーンヒットが望ましいけれど、野村の姿勢はとてもよくわかった。見方によっては「あっさり凡退」かもしれないが、僕は挑戦の意志をはっきり受け取った。待たない。やってやる。意欲満々だ。どちらかというとガツガツしたものを見せないタイプの野村が目の色を変えて野球に取り組んでいる。結果は凡退。だけど、物語があった。へぇ、ジェイが初球からね。僕は何だか嬉しくなったのだ。

野村以外のレギュラー候補も好アピール

だから新庄さんの提案に即・飛びついたのは納得だ。このままおさまる男じゃない。但し、セカンドを狙うライバルもこの日、光っていた。野村より一歩先にコンバート指令を受けて、吉田賢吾が白組のセカンドを務めていた。よしけんは（今のままでは）捕手でもファーストでも出番がない。といってあのバッティングはどこかで生かしたい、という野村佑希と同じコースだ。それがこの日、打棒爆発。このバッティングを眠らせておく手はないという感じだった。ちなみによしけんの「初」打席はライト線の切れそうで切れないラッキーな長打だった。あれが捕られたり、切れたりしていたらその後の打席が違っていたかもしれない。ツキがあった。今シーズン、ツキをものにしてほしい。

一方で紅組のセカンド、細川凌平もいい。よしけんのセカンドと違って本職だ。安心して見られる。この日はショート守った上川畑大悟、山縣秀もチャンスさえあればセカンドの定位置を奪いに来る。新人の大塚瑠晏もチャンスがほしいだろう。もちろん水野達稀もセカンド起用できる。あと新外国人選手がいるんだよね。ロドルフォ・カストロ。本稿執筆時点ではまだ見ぬ新戦力。

第2クール初日、志願の早出ノックを受ける「セカンド野村佑希」の姿があった。これこれ、この積極性！ キャンプの何がワクワクするって選手が張り切ってる姿だ。期待している。積極性は花開いてほしいし、努力は実を結んでほしい。その切磋琢磨のなかでファイターズは強くなる。