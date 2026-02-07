熊本県中央部の南側寄りに位置する八代市(やつしろし)は、山や高原など自然が多く、豊富な水に恵まれたまち。海から山にかけて東西に広いため、さまざまな特産品に出会え、季節ごとに異なる魅力があるのも特徴です。

今回は、八代市にふるさと納税返礼品を提供する若手農家「ヤツシロミズタFarm」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

八代市の返礼品提供事業者「ヤツシロミズタFarm」について

ヤツシロミズタFarm

・熊本県八代市南平和町27-2

・創業年：2016年

・事業内容：農業(アスパラガス・キャベツ・ブロッコリー・米など)

全国屈指の水質を誇る球磨川(くまがわ)が流れる地域で農業を営む「ヤツシロミズタFarm」は、地元の農業資材を使うことで、八代でしか出せないオリジナルの味を出せるよう努力して野菜を提供している事業者です。

“農業を営む者は人の命をつくっている”という言葉を聞き、責任をもって農産物を提供しようと思い農業をはじめたのだそう。

「『友だちや大事な人たちの体をつくっているんだ』という気持ちで真剣に野菜を栽培しています」と、事業者は語っていました。

アスパラガスへのこだわりと想い

球磨川の水と渡り鳥の渡来地にもなっている栄養豊富な土地を生かし、アスパラガスを栽培。オリジナルで自家栽培した乳酸菌や酵母菌など、10種類以上の菌と共に栽培を行い、栽培期間中除草剤不使用・減農薬・旨みの強い野菜作りに取り組んでいるとのこと。使用している肥料は8割以上天然由来の農業資材を使用。返礼品には、手土産や差し入れにしやすいように袋も付けています。

事業者の声

ふるさと納税の制度を活用すれば、野菜たちを全国の方々にお届けすることができるため、積極的に取り組もうと思っています。

ふるさと納税で寄附者様から「おいしかった」などとメッセージをもらうようになりました。とても嬉しく「がんばろう！」という気持ちがさらに強くなりました。

自治体からのメッセージ

昨年2025年は、大雨による水害でたくさんの農家の方々が被害を受けました。それぞれが一歩ずつ、復興の歩みを進めています。ふるさと納税が、八代市の農家の方々へのご支援につながります。

八代市のふるさと納税返礼品について

「ヤツシロミズタFarm」が提供する、アスパラガスを紹介します。

【先行予約】 熊本県 八代市産 アスパラガス

・内容量：【1】1kg(100g×10束)【2】2kg(100g×20束)

・寄附金額：【1】1万2,000円【2】2万4,000円

※2026年4月上旬より順次発送

栽培期間中除草剤不使用、減農薬で、旨みの強いアスパラガスです。シャキッとした食感と豊かな甘みが特徴。ベーコン巻きや天ぷらなど多彩な料理で味わえます。

今回は熊本県八代市の返礼品提供事業者「ヤツシロミズタFarm」と、返礼品を紹介しました。ほとんどの工程を手作業で行い、こだわりの詰まった食べ応え抜群のアスパラガスを提供している事業者です。幅広い内容量で返礼品として提供されているので、好きな量を選べるのもうれしいです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者