プレミアリーグ第25節が6日に行われ、リーズとノッティンガム・フォレストが対戦した。

降格圏の18位ウェストハムとは勝ち点「6」差の勝ち点「26」同士で並んでいた16位リーズと17位ノッティンガム・フォレストの直接対決。前節出場機会のなかったリーズに所属する日本代表MF田中碧はこの試合もベンチスタートとなった。

試合は26分に絶妙なロングパスに抜け出したジェイデン・ボーグルが左足で流し込んでリーズが先制に成功すると、30分にはノア・オカフォーが追加点を挙げ、2点リードで前半を折り返した。

後半に入っても49分にイリア・グルエフの鋭いボールをドミニク・カルヴァート・ルーウィンが胸でコースを変えて流し込んでリーズが3点差とすると、86分にはロレンツォ・ルッカのヘディング弾でノッティンガム・フォレストが1点を返したが、このままタイムアップを迎えた。

この結果、直接対決を制したリーズは3試合ぶりの白星となった。なお、田中は2試合連続で出場機会がなかった。

次節、リーズは10日にアウェイでチェルシーと、ノッティンガム・フォレストは11日にホームでウルヴァーハンプトンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

リーズ 3－1 ノッティンガム・フォレスト

【得点者】

1－0 26分 ジェイデン・ボーグル（リーズ）

2－0 30分 ノア・オカフォー（リーズ）

3－0 49分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

3－1 86分 ロレンツォ・ルッカ（ノッティンガム・フォレスト）

【ハイライト動画】リーズがノッティンガム・フォレストに快勝