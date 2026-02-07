プレミアリーグ第25節が6日に行われ、リーズとノッティンガム・フォレストが対戦した。
降格圏の18位ウェストハムとは勝ち点「6」差の勝ち点「26」同士で並んでいた16位リーズと17位ノッティンガム・フォレストの直接対決。前節出場機会のなかったリーズに所属する日本代表MF田中碧はこの試合もベンチスタートとなった。
試合は26分に絶妙なロングパスに抜け出したジェイデン・ボーグルが左足で流し込んでリーズが先制に成功すると、30分にはノア・オカフォーが追加点を挙げ、2点リードで前半を折り返した。
後半に入っても49分にイリア・グルエフの鋭いボールをドミニク・カルヴァート・ルーウィンが胸でコースを変えて流し込んでリーズが3点差とすると、86分にはロレンツォ・ルッカのヘディング弾でノッティンガム・フォレストが1点を返したが、このままタイムアップを迎えた。
この結果、直接対決を制したリーズは3試合ぶりの白星となった。なお、田中は2試合連続で出場機会がなかった。
次節、リーズは10日にアウェイでチェルシーと、ノッティンガム・フォレストは11日にホームでウルヴァーハンプトンとそれぞれ対戦する。
【スコア】
リーズ 3－1 ノッティンガム・フォレスト
【得点者】
1－0 26分 ジェイデン・ボーグル（リーズ）
2－0 30分 ノア・オカフォー（リーズ）
3－0 49分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
3－1 86分 ロレンツォ・ルッカ（ノッティンガム・フォレスト）