江原啓之 夫の“美少女たこ焼き屋”通いに「『とてつもない美少女』って言われると、私もちょっと拝見してみたい」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。2月1日（日）の放送では、夫が「美少女が焼くたこ焼き店」の推し活に夢中になり、戸惑いを隠せない女性からのメッセージに、江原が笑いと共に温かいエールを送りました。夫とは結婚して10年以上が経ちます。真面目に働いてくれて、子育てにも協力的です。そんな夫が、去年あたりから、見たこともないロゴが入った帽子やパーカーなどを次々と買っては、身につけるようになりました。私が「どこの店で買ったの？」と聞くと、「たこ焼き屋」の一言。何かおかしいと思ってそのロゴを検索してみると、とてつもない美少女が1人でたこ焼きを焼いている店でした。ムカついた私は、「そんなに夢中ならもうあなたを好きになれない」と伝えたら、夫が「ごめんなさい、深い意味はない、一番大切なのは君と子どもだ」と力説してくれたので、一応許したのですが、腹の底では今でもムカついています。休みの日に家にいると、スマホでその美少女の動画を見て、動画の感想メールもしているようです。私はその度に胃腸が痛くなり苦しいです。私はどういう心持ちでこれから過ごしていけばいいのでしょうか。――この相談を聞いた江原は、「私はね、この番組で久しぶりに笑いましたね」と、深刻に悩むリスナーとは対照的に、思わず吹き出してしまいます。番組パートナーの奥迫協子も「平和ですよね。不倫とかドロドロでもないですし、推し活ですよね」とフォローすると、江原も大きく頷き「相談者さんは幸せですね。まあ、平和でね。好きにしてください（笑）」と語りつつ、相談者が記した「とてつもない美少女」というフレーズに、江原は興味津々の様子。江原：「とてつもない美少女」って言われると、私もちょっと拝見してみたいですね。とてつもないっていうのはどれぐらいなのかね。でも、すごいね。「一人でたこ焼きを焼いている店でした」って、ある意味、やり手な少女ですよね。若い娘さんなのかな。やっぱり、それを売りにして、武器にして、「美少女」をね。それで、たこ焼きを焼いているということで、どれぐらい売り上げが……（笑）。そこが気になりますね。でもやっぱりこういうご主人様たちのおかげでね、売り上げも伸びるんだと思いますからね。――あらためて、夫の行動にショックを受ける相談者に対し、江原は夫が「一番大切なのは家族だ」と力説した点に注目。前向きな捉え方を提示しました。江原：まあ、そんなね、もうでも、ほら、「力説」までしてくれているんだから、かえって夫婦の愛情の、こうちょっとしたスパイスになっていると思いますよ。だから、これからもお幸せに（笑）！＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子