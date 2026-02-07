現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。

では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：63歳男性

同居家族構成：本人、妻（65歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：静岡県

現在の現預金：700万円、リスク資産：0円

◆現在の収支（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：なし（受給前）

老齢厚生年金（厚生年金）：なし（受給前）

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険1万4000円

年金以外の収入：なし

配偶者の年金や収入：年金7万3000円、給与収入4万円

ひと月の支出：約9万3000円

◆「行ってよかったシニアの旅先は千葉県・神奈川県」

現役引退後は「2～3年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。

シニアになって行ってよかった旅先は、「2018年1月に妻」と訪れた「1泊の千葉県および神奈川県への」旅だと言います。

「まぐろの解体ショーを見物し、ホテルのバイキングを楽しみ、温泉でゆっくり過ごした。観光では、海ほたる、九十九里浜、濃溝の滝、養蜂場、川崎大師、中華街などを巡った」と振り返り、1泊とは思えないほど内容の濃い旅行だったことがうかがえます。

楽しい思い出が多かった一方で、「海ほたるも川崎大師も非常に混雑していた。手洗いが大変だった」とも。

シニア旅行をする上で「渋滞（が予測される場所を訪れる際に）は、事前に心づもりが必要」と実感を語っています。

◆「健康なうちに旅を計画するべき」

旅行にかかった費用は、夫婦で「5万～6万円」ほどだったそう。

現在は「病を患っており、働けず、生活の保障もない」状況で、旅費のやりくりには苦労されている様子ですが、「健康でない以上、生きているうちにできることはする」と強い思いを示されています。

これから旅行を考えているシニア世代へ向けては、「健康なうちに旅を計画するべき」とメッセージを送られていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部