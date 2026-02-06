大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を4年2億4000万ドルで獲得した。懸念の外野に大物を加えることに成功したが、同選手を含めた今季の打線構想をデーブ・ロバーツ監督が一部明かしたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督は契約時点で、タッカーが今季のドジャース打線の上位3分の1を打つ可能性が高いと語っていた。その後、同監督は想定される打順についてさらに言及し、大谷が再びリードオフを務め、ウィル・スミス捕手が5番を打つ形になる可能性があることを明かした」と言及。

続けて、「考えたことはある。ただ、どう組むかについて固まっているわけではない。大谷をリードオフに置くことにはすごく手応えを感じていますし、スミスを5番に据えることにも自信がある。そのあとは、状況を見ながら柔軟に対応していくつもりだ。左打者のバランスという点では、ムーキー（・ベッツ内野手）を3番に置くのは十分あり得ると思うが、スプリングトレーニングを進めながら様子を見て判断したい」という同監督のコメントを紹介している。

まだ正式に決定したわけではないが、同監督は左右のバランスも加味して、大谷（左）、タッカー（左）、ベッツ（右）、フレディ・フリーマン内野手（左）、スミス（右）という上位打線を検討しているようだ。

