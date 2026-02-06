昨季トミー・ジョン手術の「イケメン右腕」が春季キャンプでブルペン入り…















オリックス・バファローズの吉田輝星投手は6日、春季キャンプでブルペン入りし、トミー・ジョン手術からの復帰へ向けて順調な調整ぶりを示した。









ブルペンではテンポの良い投球を続けながら、フォームのバランスや腕の振りを一球ごとに確認。捕手に向かって丁寧にボールを投げ込み、状態の良さをうかがわせる内容となった。



投球動作では下半身をしっかり使った力強いフォームが印象的で、リリースまでの流れも安定。球威だけでなくコントロール面にも意識を向けながら、実戦復帰を見据えた段階へ調整が進んでいることを感じさせた。



投球後にはコーチ陣と意見を交わしながら感覚をすり合わせる場面も見られ、コンディション管理を含めた慎重なステップを踏んでいる。リハビリ期間を経て段階的に負荷を高めていることがうかがえ、復帰へ向けた準備は着実に進んでいる。



将来のローテーションを担う存在として期待される吉田投手は、チームの投手陣を支える重要な存在でもある。長期離脱を乗り越えた経験は精神面での成長にもつながるとみられ、シーズン中の戦力復帰に対する期待も高まっている。



春季キャンプは実戦登板へ向けた重要な調整期間となる。リハビリ期間を乗り越えて迎えた今キャンプは、吉田投手にとって再出発の場でもある。マウンドに立つその一球一球が、復帰への歩みを確かなものにしていきそうだ。













【動画】今季復帰へ着実前進！吉田輝星、ブルペンで投球を披露

DAZNベースボールの公式Xより











順調です



T・J手術から約1年

吉田輝星 今季中の復帰を目指す



🌸オリックス 春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も！

月々2,300円 （年間プラン・月々払い）

今なら年間契約の初月無料

4/19(日)まで⏩

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】