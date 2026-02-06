大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では打者に専念する予定だ。期待されていた二刀流としての出場を避ける理由について、驚きの事実が明らかになった。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

大谷は今大会、侍ジャパンの一員として参加するものの、役割は指名打者（DH）のみとなる。ドジャーフェストではデーブ・ロバーツ監督が「投げないのは大谷自身の判断」と説明し、大谷も「体の状態次第」と含みを持たせていたが、その裏側には現実的な制約が存在していた。

その制約とは、大谷がWBCで投手として登板を強く望んだとしても、保険会社が投手としての補償を認めなかったということだ。

MLB選手がWBCに出場する際は、原則として保険加入が義務付けられている。球団がこの条件を免除することも可能だが、その場合、負傷時のリスクはすべて球団が背負うことになる。

大谷にかかる保険についてボレリ氏は「彼が今年のWBCで投球中に負傷した場合、現在の価値を約4600万ドル（72.1億円）に引き下げる後払い契約があるにもかかわらず、今後4シーズンにわたるドジャースへの7000万ドル（約109.7億円）の年俸全額を支払う義務を負うことになっていた」と言及した。

【関連記事】

【了】