プロ野球の本拠地球場への遠征では、試合そのものと同じくらい「移動時間」が重要な要素となる。東京駅を起点にした場合、新幹線や飛行機を使えば全国各地へ向かえる一方で、球場ごとの立地や乗り換えの有無によって、到達までの負担には大きな差が生まれる。本記事では、「東京駅を始点とした新幹線での移動時間」に注目し、実際に現地へたどり着くまでに時間を要する球場を整理。12球団の本拠地の中から、移動に最も時間がかかる球場をランキング形式で紹介する。［1/6ページ］

第6位：バンテリンドーム ナゴヤ（新幹線最速：約130分）

[caption id="attachment_245017" align="aligncenter" width="530"] バンテリンドームナゴヤ（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：名古屋市東区大幸南1-1-1

最寄り駅：名古屋市営地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田駅」、JR中央本線・名鉄瀬戸線「大曽根駅」

第6位にランクインしたのは、中日ドラゴンズの本拠地・バンテリンドーム ナゴヤだ。

東京駅から名古屋駅までは、東海道新幹線「のぞみ」を利用しておよそ100分。全国的に見れば“近距離遠征”の部類だが、関東圏内の球場と比べると、ここから本格的な新幹線移動が始まる印象を受ける。

名古屋駅から最寄り駅のナゴヤドーム前矢田駅までは地下鉄の栄駅、久屋大通駅で名古屋市営名城に乗り換え約30分。

JR中央本線の大曾根駅ならばJR名古屋駅から乗り換え無しで向かうことが出来るが、大曽根駅から球場まで徒歩で約15分となっている。

新幹線の本数が多く、ダイヤも安定しているため移動自体は非常にスムーズ。東京を出発してから2時間足らずで名古屋に到達できる点は、遠征先としての安心感につながる。

上りの新幹線は22時台まで運行しており、長い試合にならなければナイトゲームでも日帰りで楽しむことも可能だ。

手羽先、味噌カツ、ひつまぶしなど“名古屋めし“が豊富な名古屋。試合前後に名古屋グルメを楽しむのも旅の醍醐味の一つと言えるだろう。

