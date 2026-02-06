アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、新天地デビュー戦でゴールを決めたナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンの活躍を称賛した。5日、スペイン『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。

コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準々決勝が5日に行われ、アトレティコ・マドリードは敵地でベティスと対戦した。12分にCKからダヴィド・ハンツコが頭で合わせて先制点を挙げると、前半だけで3点のリードを奪う。さらに後半には、アントワーヌ・グリーズマンと途中出場のティアゴ・アルマダがネットを揺らし、5－0で完勝。ラ・リーガ5位のベティスを下し、準決勝へと駒を進めた。

シメオネ監督は試合後、「序盤はベティスが良いスタートを切ったが、CKからのゴールが我々に自信と勢いを与えてくれた。相手へのプレッシャーとトランジションが重要な試合となったが、うまく試合を運べたと思う」と語ると、「最後まで粘り強く戦い、非常に良いパフォーマンスを発揮することができた」と、チームの働きを評価している。

さらに、この試合では、今冬に加入したルックマンが先発出場を飾ると、2点リードで迎えた37分、ベティスDFを2人交わし、ニアサイドを打ち抜き、チーム3点目を記録。後半にはカウンターからグリーズマンの得点をアシストするなど、さっそく存在感を示した。

1ゴール1アシストの活躍を披露したルックマンについて、指揮官は「彼の資質は言うまでもなく明らかなものだ。彼は1対1のスペシャリストであり、チームプレーに良い影響を与えている」と評価。「彼がさらに優れた選手になれるように、我々はサポートしていきたいし、それができればチーム全体の力は強まるだろう」と、スペイン初挑戦となるアタッカーへの信頼を口にした。

ラ・リーガ3位につけるアトレティコ・マドリードは、8日にリーグ戦で再びベティスと対戦。次戦は本拠地『リヤド・エア・メトロポリターノ』で行われる。



【動画】アトレティコが5発完勝で準決勝へ！



