有吉「『司会だぞ』という顔をして通ろうとしたら…」『紅白歌合戦』当日に起こった“予想外のハプニング”とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。1月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。今回の放送では、「第76回NHK紅白歌合戦」（以下：紅白）当日のエピソードを語りました。

◆目標は紅白歌合戦5年連続出場

この日は、有吉が3年連続で司会を務めた紅白の話題になり、「まあ、いろいろ愚痴もありますけども」と切り出し、本番前の様子を語り出します。有吉によると、控え室から本番をおこなうNHKホールまで少し移動しなければならず、「NHKのスタジオ（放送センター）とNHKホールが渡り廊下みたいなところでつながっているんだけど、そこに警備員さんが結構いて（警備体制も）厳しい」と振り返ります。

そこで、有吉は念のため、本番用のタキシードを着たうえに、入構証を首からさげて行ったと言い、「（一緒に司会を務めた）綾瀬はるかさんも、今田美桜ちゃんもドレスを着ていらっしゃって、移動のときに入構証をかけてないですよ。でも私は女優のようなオーラがないわけですから、タキシードを着ていますけれども、入構証をぶら下げて。それはさすがに『司会だぞ』という顔をして通ろうとしたら『はい、すみません』って（止められた）」と明かすと、安田は大爆笑。

止められた理由は“入構証と一緒に顔写真付きの証明書が入っていなかったから”だったそうで、「さすがに、入構証にマイナンバーカードとかまでは入れていなくて、『うっかりしておりました……戻って入れてきます』と言ったんですけど、NHKのスタッフさんが『あの、すみません。司会です！』って（笑）」と語り、無事に通ることができたそう。

一連の出来事に、有吉は「警備員さんも、入構証が一番大事だから、タキシードも顔を見ず、入構証を見ているのよ。だから『顔写真がない入構証、はいダメです』って。それで、止めた後に顔を見て『おっ、有吉か……』とは思うけれども、もう警備員さんは引けないよね」と止めた警備員への心情を察しつつも、「私はね、ショックすぎて……（笑）」と本音がこぼれていました。

一方、今年の紅白については、「なんだかんだもう4年出ていて、最初は歌で、その後に司会を3回やりました。おそらく、今回で（司会は）ひと区切りだろうと思いますけれども」と告白。しかし、紅白への出演自体は狙っていると言い、「今年の目標としては“曲を出す”。そして、歌手として出たいなと。どうも、審査員席に座れるほど話題を作ることができそうにないので（笑）。やっぱり、歌手でしょうね」と5年連続出演に意欲を示していました。

