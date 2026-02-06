大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しないことが明らかになった。これは自身の判断ではなく、球団によるものだという。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

佐々木はドジャーフェストで、「WBCに出ないのは、チームの判断だ」と明かし、「自分はシーズンに集中するだけ」と語った。通訳を介しての発言ながら、その口調は淡々としており、決断を受け入れている様子がうかがえた。

24歳の佐々木は、2025年シーズンの大半を右肩インピンジメントの影響で負傷者リスト（IL）で過ごした。大谷翔平選手と山本由伸投手が出場する中で、球団がWBC出場を制限できたのは佐々木のみであり、慎重な管理方針が浮き彫りとなった。

今季の起用法について、球団はまだ正式発表をしていないが、先発復帰が有力視されている。そのため、佐々木にWBCで無理をさせない方針をとったのだろう。

メジャー2年目も注目を集める佐々木についてコロマ氏は「彼が再び先発の機会を得る以上、シーズン通して活躍できるよう十分な休養を与えるのはドジャースにとって安全策だ。球団はレギュラーシーズン開幕時に全選手が万全の状態で臨み、さらなる優勝を争うことを望んでいる」と言及した。

