侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、出場20か国の最新パワーランキングが発表され、侍ジャパンの評価が議論を呼んでいる。大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁し、大会連覇を狙う日本は、なんと全体3位に位置づけられた。米メディア『フォクス・スポーツ』が報じている。

大会は3月5日に開幕し、3月17日にマイアミで決勝戦が行われる。同メディアは全20チームをランキング形式で分析し、その中で優勝候補筆頭にアメリカ、2位にドミニカ共和国、そして3位に日本を挙げた。

日本については、3位に置くのは不公平かもしれないと前置きした上で、国際大会では王者であり続ける存在だと評価。日本はWBCで唯一複数回優勝を果たしている国であり、その実績は他国を大きく上回ると指摘した。

2位にランクインしたドミニカ共和国は、スター軍団として注目を集める存在だ。フアン・ソト外野手、ウラジミール・ゲレーロJr.内野手、フェルナンド・タティスJr.外野手らを擁し、打線の破壊力は随一である。

1位に選ばれたアメリカはアーロン・ジャッジ外野手を筆頭に、サイ・ヤング賞投手のタリク・スクバル投手、ポール・スキーンズ投手らが名を連ね、ローテーションは異次元と評されている。

注目が集まるWBCについて同メディアは「これはアメリカがこれまで送り出してきた中でも最強チームであり、その差は歴然だ。2023年の決勝敗退を雪辱する絶好の機会を迎えている」と報じた。

