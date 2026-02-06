「最大の脅威となる」ドジャース、WS3連覇へ立ちはだかるライバルは！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す。熾烈な戦いが予想されるが、特に注意すべきなのはニューヨーク・メッツ、トロント・ブルージェイズの2球団かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「メッツはディアス、ピート・アロンソ内野手といった主力を失った一方、トレードでフレディ・ペラルタ投手、ルイス・ロベルトJr.外野手、マーカス・セミエン内野手、フリーエージェント（FA）でボー・ビシェット内野手、デビン・ウィリアムズ投手と契約した。昨季ポストシーズンを逃したチームは、同じ轍を踏まないための措置を講じた」と言及。

続けて、「ブルージェイズはビシェットこそメッツに移籍したが、昨シーズンKBOのサイヤング賞に相当する賞を受賞したコディ・ポンセ、ディラン・シース投手を先発ローテーに迎え入れた」としつつ、「ドジャースは昨季も巨額の資金を投入したが、WS連覇への道のりでは苦戦を強いられた。3連覇を目指す今季は、よりスムーズな展開を目指している。そのチームにとって最大の脅威となるのは誰だろうか」と記している。

ディフェンディングチャンピオンとして徹底マークされることは確実なドジャースだが、包囲網をかいくぐり3連覇まで辿り着くことはできるだろうか。

【関連記事】

【了】