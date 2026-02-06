乃木坂46井上和 同期メンバー・奥田いろはの魅力を語る「ダメな瞬間が一切ない“きれいなダンス”を踊るんです」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月3日（火）の放送では、1月14日にリリースしたアルバム『My respect』に収録されている新しい5期生曲「Just a sec.」で、センターを務めている奥田いろはさんについて語りました。――この日は、1月14日にリリースした乃木坂46の5枚目となるアルバム『My respect』の収録曲「Just a sec.」の魅力を、和先生が深堀りする授業をおこないました。井上：5期生楽曲って、「心にもないこと」あたりから、ずっとバラードが続いていたんです。「心にもないこと」はバラードのなかでも比較的明るいほうだけど。「バンドエイド剥がすような別れ方」と「17分間」が、パッと明るくてライブ映えする煽りもできる感じで、その次に「熱狂の捌け口」があって、それ以外はバラード系の曲だったから、ライブでなかなか披露するタイミングがなかったんですけど、そんなバラードが多い5期生楽曲のなかで、新たに入ってきたのが、このシティポップ（笑）！「Just a sec.」の振り入れもしたんですけど、めっちゃラインがきれいに映るんですよ！それに、奥田いろはちゃんのダンスって、すごく姿勢が良くて、曲線美を活かしたダンスを踊るなと思っていて。腰回りの曲線だったり、首の角度、肩の使い方とか、スタイルがすごくいい子だからこそ、どのタイミングで切り取ってもきれいに収まるというか、ダメな瞬間が一切ないような、きれいなダンスを踊るんですね。「Just a sec.」は、そんないろはに合うダンスになっていて、すごく素敵です。それに、すごく難しい振りでもないので、マネしやすいんじゃないかなって思います。あと、いろはの歌声はミュージカルとかをたくさんやっているから、もちろんミュージカルっぽい歌声もあるんだけど、楽曲に合わせてちゃんと使い分けていて、ソロの歌割りもすごく魅力的です！――この後も、和先生が「Just a sec.」の魅力を熱弁しました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info