乃木坂46井上和“10曲目”の5期生楽曲「Just a sec.」に喜び「毎回いい曲をいただけて本当にうれしい」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月3日（火）の放送では、1月14日にリリースしたアルバム『My respect』に収録されている5期生曲「Just a sec.」について語りました。

◆「今回の曲が一番好き」

井上：今回の授業は、先月1月14日にリリースした乃木坂46 5枚目のアルバム『My respect』のなかから、私たち5期生の新曲「Just a sec.」についてお話していきます！ この楽曲は、奥田いろはちゃんセンターの楽曲です！ うれしいね～。5期生曲は、これで10曲目になるんですけど、すべてセンターが違うんですよ。だから、それぞれ本当に色があるというか。

「私この曲すごく好きなんです！」って毎回（新曲のことを話すたびに）言っているんですけど、本当にレコーディングに行くたびに「今回の曲が一番好きだわ～」って言っていて。10曲目を迎えて、毎回いい曲をいただけて本当にうれしいなというか、ありがたいなと思います。

といっても、昔の曲も大好きですよ！ 今になって「絶望の一秒前」を聴くと、より味がする感じがしますもん。とはいえ、「Just a sec.」もすごく素敵な曲をいただいたなと思っております。

――この後も、和先生が「Just a sec.」の魅力を熱弁しました。

