千葉ロッテマリーンズの新戦力、アンドレ・ジャクソン投手が6日、羽田空港に到着し、正式に来日を果たした。7日に石垣島入りし、チームの春季キャンプに合流する予定となっている。

ジャクソン投手は2024年から2025年シーズンにかけて横浜DeNAベイスターズでプレーし、2年間で通算50試合に登板。18勝14敗、防御率2.60という成績を残すなど、日本球界で実績を積んだ右腕として期待がかかる。

到着時の空港では笑顔を見せ、緊張感と期待感が入り混じった様子も伺えた。写真には荷物を手にしながら報道陣のカメラに応える姿が収められており、これから始まるロッテでの野球生活への準備が整いつつあることを感じさせる。

ロッテの一員として迎えられることに、ジャクソン投手は「マリーンズファンの皆様。マリーンズの一員になることができ、とても嬉しく思います。今年のシーズンがとても楽しみです。

チームの勝利のために全力を尽くしていきます。リーグ制覇、日本一を目指して行きましょう。アリガトウゴザイマス」と力強く宣言した。

今後は石垣島キャンプでの調整や対外試合を通じて投球感覚を磨き、チーム内でどのような存在感を示すかが注目される。DeNAでの実績を背景に、ロッテでの新たな挑戦が始まろうとしており、ファンの期待も高まっている。

【写真】ニッコリ笑顔のアンドレ・ジャクソン

[caption id="attachment_249005" align="aligncenter" width="530"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

【了】