













読売ジャイアンツのボビー・ダルベック選手が6日、春季キャンプの守備練習に参加し、ファーストミットを手に軽快な動きを見せる様子が公開された。











ノックでは落ち着いた足運びで打球に対応し、捕球後はテンポ良く次の動作へ移行。終始リラックスした表情を浮かべながら練習に取り組み、チームの雰囲気に自然に溶け込んでいる様子がうかがえた。



一塁守備では送球を受ける際の体の使い方やグラブの出し方など、ポジション特有の動作を反復。打球処理だけでなく、連係プレーを意識した動きにも取り組み、守備範囲を広げるための調整を進めていた。



練習中にはコーチ陣と意見を交わしながらプレー感覚を確認する場面も見られ、新天地でのプレースタイル確立に向けた姿勢が印象に残った。



チームでは主砲・岡本和真選手の存在感が大きく、その役割をどのように補っていくかもシーズンの焦点の一つとなる。



長打力を備えるダルベック選手には、打撃面だけでなく守備面でも安定したプレーを見せることで、チームの戦力層を厚くする存在としての期待がかかる。



キャンプでの積み重ねが、今後の実戦機会やチーム内での役割にどのようにつながるのか注目される。











