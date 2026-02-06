













読売ジャイアンツの砂川リチャード選手が6日、春季キャンプで守備練習に励む様子が公開され、注目を集めている。レギュラー奪取を目指し、ファーストミットを手にノックを受ける姿からは、今季への強い覚悟がにじんでいる











ノックでは打球への入り方や捕球姿勢を繰り返し確認しながら、一つひとつの動作を丁寧に磨いていた。強めの打球にも落ち着いて対応し、送球までの流れを意識したプレーが目立つなど、実戦を見据えた守備調整を進めている。



リチャード選手は長打力を武器に打撃面での期待が高い一方、守備力の向上が出場機会を広げるカギともされている。キャンプではポジション争いが激しさを増す中、守備面での安定感を示すことが定位置獲得へ向けた重要なポイントとなる。



この日の練習では、捕球後のステップや体重移動にも意識を向け、送球の正確性を高める調整も行われた。打球の種類やコースに応じた体の使い方を確認しながら、試合を想定したプレー判断を磨く場面も見られた。



春季キャンプはシーズンを戦う土台を築く重要な期間となる。レギュラー争いが続く中で、守備力を含めた総合的なパフォーマンスをどこまで高められるのか、リチャード選手の仕上がりに注目が集まりそうだ。













