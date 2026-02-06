「必ずしも悪いことではない」ドジャースの大型補強にライバル首脳が言及…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。他球団からは“金満補強”だとする批判も少なくない中、同地区のライバルであるサンフランシスコ・ジャイアンツは異なった見解を持っているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

昨季のジャイアンツはナショナルリーグ西地区3位（81勝81敗）で、優勝したドジャース（93勝69敗）には12ゲーム差をつけられた。そのライバルがさらに戦力を増すことは、普通ならばとても快くは思えないところだ。

ただ、同メディアによると、球団CEOのラリー・ベア氏はドジャースについて「野球界において、ジャイアンツにとって素晴らしいライバルだ。倒すべき“ドラゴン”がいることは、必ずしもスポーツにとって悪いことではない。かつてのニューヨーク・ヤンキースのように、今やドジャースがその存在と言える。我々はドジャースを倒し、地区の頂点に立ちたい」と言及。

また、「野球もまた予測できないものだ。2010年、2012年、2014年に3度優勝したときも、どの年も優勝すると予想されてはいなかった」としつつも、「高額な選手だけでなく、ファームシステムと育成でも結果を出してきたドジャースの組織には敬意を表したい」とチーム運営については評価もしているという。

