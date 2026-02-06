住宅街でひっそりとオープンしている知る人ぞ知るお弁当屋さんがあります。場所は藤沢市立明治中学校の裏手。整然と並ぶ民家の中で、はためく赤いのぼりが目をひきます。そこが、長谷川さんご夫婦が自宅の一角で営む「HARUキッチン」です。

人気中華料理店出身のシェフが作るお弁当

オープンから約1年。調理を担当するご主人は、中華街でキャリアをスタートし、有名中華料理店で20年以上腕を磨いてきた“中華の達人”。開店当初は料理店で店長を務める傍ら、休日だけの販売から始めたそうです。次第に常連さんが増え、直接「美味しかった」と言ってもらえる喜びや、このスタイルが自分に合っていると感じたことから独立を決意。家族との時間も増え、今はとても楽しく仕事ができていると話してくれました。

人気のメニューは売り切れ注意！

そんな長谷川さんが作るお弁当は、もちろん中華がメイン。お一人で作っているとは思えないほどの豊富なラインナップに驚かされます。自宅の離れに設けた厨房で午前と午後に分けて調理し、出来立てを販売。

電子レンジも設置されているため、購入してすぐ温めて食べることもできます。

一番人気は、複数のおかずがバランス良く入った「ミックス弁当」（税込730円）。「あれもこれも食べたい」という人にぴったりのお弁当です…そう私のような…と思っていたら、取材中に売り切れに！人も車もほとんど通らない場所で、大々的な宣伝もしていないと言うのに、どこからともなくお客さんが現れ、次々と売れていくお弁当たち。どうやら口コミでその美味しさが広まっているようです。

慌てて、こちらも人気の「油淋鶏弁当」（税込780円）を購入。さらに晩御飯用に単品メニューもいくつか買って帰りました。

昼はお弁当、夜は単品メニューで大助かり

帰宅後、さっそく油淋鶏弁当をいただきました。別添のタレをかけた油淋鶏はつやつやと輝き、食欲をそそります。

衣はサクッと、中はジューシーで柔らか。甘辛いタレがよく絡み、ご飯がどんどん進みます。下に敷かれた千切りキャベツと一緒に食べると、さらに美味しい！

おかずは塩焼きそばと青椒肉絲というのも贅沢。おまけのシューマイまでついていて、「ご飯が足りなくなるのでは？」と思うほどの満足感です。箸休めのザーサイも中華らしくて良いアクセント。

夜には、単品メニューを食卓に。もちろん家族からは歓声が上がり、私はお米を炊くだけという最高の晩御飯に。

「唐揚げ」（税込480円）は、コショウの効いたしっかりめの味付けで、ご飯にもお酒にも合う一品。家族で取り合いになるほどの人気でした。

「青椒肉絲」（税込680円）は、シャキシャキのタケノコがやみつきに。甘辛さととろみのバランスが良く、苦手なピーマンも「もっと入れてほしい」と思えるほど箸が進みます。

「シューマイ」（税込350円）は、驚くほど餡がやわらかく、玉ねぎの食感が良いアクセント。ほんのり甘い旨みが広がり、子ども達は何もつけずにパクパク。

子ども達には「チャーハン」（税込650円）も大好評。理想的なパラパラ感と絶妙な塩加減で、具材とお米のバランスも個人的にパーフェクト。他のおかずと合わせても美味しく食べられるチャーハンです。

そして大きめサイズが嬉しい「ギョーザ」（税込350円）は、もちもちの厚めの皮に肉汁たっぷりの餡が包まれています。皮から手作りというこのギョーザは、冷凍販売もあるため自宅で焼き立てを楽しむこともできます。

毎日でも食べられる味と値段が嬉しい

昼も夜もお腹いっぱいで大満足したあと、ふと気づきました。中華街や一流店で腕をふるってきたシェフの本格中華を、この価格で味わえるなんて本当にラッキーなのでは…？そして、「地域のみんなに愛される店を目指したい」と語ってくれた長谷川さんの言葉を思い出し、高級感よりも“毎日食べても飽きない味”を追求したお弁当に、深い愛情を感じました。

電話での取り置きや大量発注、オードブルの注文も柔軟に対応してくれます。「野菜多めで」などの細かなオーダーも、できる範囲で聞いてくれるとのこと。街に溶け込み、住民の心に寄り添ってくれる、そんな温かいお弁当屋さんです。

