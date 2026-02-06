マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFマルク・グエイはカラバオ・カップ決勝戦に出場できない見込みだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

カラバオ・カップ準決勝セカンドレグが4日に行われ、マンチェスター・シティはニューカッスルを本拠地『エティハド・スタジアム』に迎えた。開始早々の7分にオマル・マルムーシュが先制点を決めると、29分に再びマルムーシュがネットを揺らし、32分にはタイアニ・ラインデルスが追加点。ニューカッスルの反撃を1点に抑え、2戦合計スコアを5－1として5シーズンぶりの決勝進出を決めた。

“聖地”『ウェンブリー・スタジアム』への切符を手にしたマンチェスター・シティだが、今冬にボーンマスから獲得したガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョを準決勝の2試合で起用できた一方、同じく新戦力であるグエイは現行のルールにより出場できず。と言うのも、カラバオ・カップでは同一選手が異なる2チームでプレーできるものの、準決勝ファーストレグ以降に加入した選手についてはその後の出場を認めないというルールが存在している。

準決勝ファーストレグは現地時間1月13日に行われ、グエイのマンチェスター・シティ加入が発表されたのは同月20日。このため、現行のルールによってグエイはアーセナルとの決勝戦にも出場することができない。ジョゼップ・グアルディオラ監督は「なぜ彼が決勝に出場できないのか、私には理解できない。高額で選手を獲得したのに、私には理解できないルールで出場できないんだ」と不満を口にした上で、次のようにルールの変更要請を示唆していた。

「クラブには必ず要請するべきだと言った。私は長年ここにいるけど、3月の決勝戦に彼が出場できない理由が理解できない。選手獲得のルールはFIFA（国際サッカー連盟）、UEFA（欧州サッカー連盟）、プレミアリーグの判断に委ねられている。彼らは移籍市場が開いていて、選手を獲得したら出場できると決めている。それは当然のことだ。もちろん、私たちは彼を起用できるように要請するつもりだ」

しかし、『スカイスポーツ』が報じたところによると、大会を主催するイングリッシュ・フットボール・リーグ（EFL）は、マンチェスター・シティからのいかなるルール変更の要請も却下する見通しとのこと。現時点でグエイは3月に控える決勝戦の欠場を余儀なくされる可能性が高いという。