大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が長らく悩まされていた右足首の手術を受けた。その影響で開幕に間に合うか不透明な状況が続いていた中、チーム内で気になる動きがあったという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースは火曜日に選手名簿の変更を行ったが、この動きはエドマンの復帰が近いことを意味するかもしれない。チームはニューヨーク・ヤンキースからマイク・シアニ外野手をウェーバーで獲得し、今オフ加入したアンディ・イバニェス内野手をDFAにした。シアニは1月下旬にドジャースをDFAとなっていたが、わずか2週間後にチームに復帰した」と言及。

続けて、「イバニェスの加入により、チームのロースター枠には二塁を守れる可能性のあるエドマン、イバニェス、ミゲル・ロハス内野手、キム・ヘソン内野手の4人となった。今回の離脱で3人となったが、最も有力な選択肢はエドマンだろう。昨季は同ポジションでチーム最多の66試合に出場したからだ」と記している。

イバニェスのDFAはエドマンの復帰にメドがたったためではないかという予想だが、果たして開幕には間に合うのだろうか。

