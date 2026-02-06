













横浜DeNAベイスターズのジョン・デュプランティエ投手が6日、春季キャンプで初めてブルペン入りし、順調な仕上がりを披露した。











今シーズンからチームに加入したデュプランティエ投手は、昨季まで阪神タイガースで投げており、日本球界での経験を持つ右腕として期待が高まっている。



この日は捕手を座らせた状態で投球を行い、実戦を想定したテンポでボールを投げ込んだ。腕の振りには力強さがあり、コースを意識した投球が目立つなど、シーズン開幕へ向けて着実に調整を進めている様子がうかがえた。



ブルペンではフォームのバランスやリリースのタイミングを確認しながら、一球ごとに感触を確かめるように投球を継続。投球後には捕手やコーチとコミュニケーションを取り、細かな動作のすり合わせを行う場面も見られた。変化球も交えながら球種ごとの軌道や制球を確認し、実戦に近い形での投球内容となっていた。



デュプランティエ投手は新たに背番号「0」を背負い、チームの投手陣に新風をもたらす存在として期待が高まっている。ブルペンで見せた安定した投球はコンディションの良さを感じさせ、首脳陣にとっても収穫の多い時間となった。



春季キャンプはシーズンを見据えた調整段階ではあるが、初のブルペンから実戦を意識した投球を行えた点は今後の登板機会へ向けても大きな材料となる。今後は実戦形式の練習や対外試合を通じて完成度を高め、チームの戦力としてどのような役割を担っていくのかにも注目が集まりそうだ。













