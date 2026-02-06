ファジアーノ岡山は6日、2027－28シーズン（2028年1月）に加入が内定している法政大学MF小倉幸成が、「2026年JFA･Jリーグ特別指定選手」として承認されたことをクラブ公式サイト上で発表した。

岡山は1月30日、小倉の2027－28シーズン（2028年1月）の加入内定を発表していた。小倉は、2005年4月9日生まれの20歳。鹿島アントラーズユースで育成を受けた後、法政大学へと進学した（現在は同大学2年生）。世代別の日本代表にもコンスタントに招集されており、直近のAFC U23アジアカップ サウジアラビア2026ではU－23日本代表の優勝に大きく貢献。決勝のU－23中国代表戦（〇 4－0）では目の覚めるようなミドルシュートを2発決めている。

「JFA・Jリーグ特別指定選手」とは、全日本大学サッカー連盟、全国高等学校体育連盟サッカー部、Jクラブ以外の大学運営（学校法人）のチームに所属する学生選手、日本クラブユースサッカー連盟の加盟チーム所属選手を対象に、日本サッカー協会（JFA）が認定した選手に限り所属チーム登録のままJリーグ等の試合に出場することが可能となる制度だ。

なお、小倉は岡山で背番号『5』を着用する。