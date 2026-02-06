”西武の伝説的ショート”がロッテの臨時コーチとしてキャンプ参加　母校OB…

















千葉ロッテマリーンズの春季キャンプに、元メジャーリーガーで前西武監督の松井稼頭央氏が臨時コーチとして参加し、グラウンドに新たな活気をもたらしている。







現役時代に培った経験をもとに、技術面だけでなくプレーへの向き合い方や準備の重要性を伝える姿が印象的で、若手選手を中心に多くの選手がその指導に耳を傾けている。



グラウンドに姿を見せた松井臨時コーチは、選手たちに向けて「何でも聞いてください」と声を掛け、積極的にコミュニケーションを取る姿勢を見せた。選手が気軽に相談できる雰囲気づくりにも配慮しながら、練習中は一つひとつのプレーについて丁寧に言葉をかけていた。











また、PL学園時代の先輩にあたる松山秀明コーチと笑顔で談笑する場面も見られ、和やかな空気の中でキャンプが進められている様子が見られた。



練習では守備の基礎動作を徹底して確認しながら、試合を想定したプレーの判断力にも重点を置いた指導が行われている。松井臨時コーチは、ボールへの入り方や足の運び、捕球後の体の使い方など、プレーの安定感を左右する細かな動作を繰り返し伝え、選手一人ひとりに合わせたアドバイスを送っていた。ノック練習では打球の強さや方向を変えながら対応力を引き出し、守備範囲を広げる意識付けを行う場面も見られた。



また、送球動作についても細かいポイントが共有され、ステップの踏み方やリリースまでの流れを確認しながら正確性を高める工夫が取り入れられている。キャッチボールや連係プレーの練習では、プレーを急ぐだけでなく状況判断を伴った動きを重視し、実戦に近い形での守備意識を植え付けていた。



短期間の参加ながら、松井臨時コーチの存在はチームに新しい刺激を与えている。練習中には選手との距離を近く保ちながら積極的に声を掛け、プレーの意図や改善点を丁寧に共有する姿が目立つ。こうしたコミュニケーションは、技術向上だけでなく選手の自信や積極性を引き出す要素にもなっている。



キャンプはシーズンを戦い抜くための基盤を築く重要な期間だ。松井氏が伝える実戦感覚や細部へのこだわりは、今後の対外試合や公式戦でのプレーにも影響を与える可能性がある。今回のキャンプで得た経験をどのように自身のプレーへ落とし込んでいくのか。松井臨時コーチの指導がチームにどんな変化をもたらすのかにも注目が集まりそうだ。











【動画】松井稼頭央臨時コーチが熱血指導！”PLの先輩”との談笑がこちら

DAZNベースボールの公式Xより















『何でも聞いてください』



松井稼頭央臨時コーチが登場

PLの先輩・松山秀明コーチと談笑する様子も



🌸ロッテ 春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も！

月々2,300円 （年間プラン・月々払い）

今なら年間契約の初月無料

4/19(日)まで⏩

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】