レディー・ガガ、グラミー賞「Abracadabra」伝説的パフォーマンス映像を公開

26.6万人を魅了した来日公演を成功させたばかりのレディー・ガガが、第68回グラミー賞にてパフォーマンスした「Abracadabra」のパフォーマンス映像をYouTubeに公開。同楽曲は「最優秀ダンス・ポップ・レコーディング賞」を受賞している。

顔をケージのような装置で囲み、アーカイブのアレキサンダー・マックイーン2009年秋冬コレクション「The Horn Of Plenty」よりルック36を着用、いかにも彼女らしいエキセントリックな装いでステージに登場したガガ。披露したのは「Abracadabra」のロックバージョン。バンドに焦点を当てたミニマムな演出でガガは2台のキーボードを操り、直前まで日本でステージの上にいたとは思えない圧巻のパフォーマンスで新たな伝説を作った。

グラミー賞中継番組のエグゼクティブ・プロデューサー、ベン・ウィンストンはRolling Stoneの取材で、「レディー・ガガは授賞式前日の朝に日本から飛んできたため、ダンサーとリハーサルをする時間が全くなかった。その状況が、プロデューサーのアンドリュー・ワットによる『Abracadabra』のハードなリアレンジを活かした、バンド主体のミニマルなパフォーマンスを生むインスピレーションとなった」と語っている。

