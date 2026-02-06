村上の穴を埋めるのは誰だ？ヤクルト内野陣がキャンプで競争激化　池山監…















東京ヤクルトスワローズは沖縄・浦添市で春季キャンプを実施中。キャンプ序盤から内野陣の動きが活発で、開幕スタメンを巡るポジション争いが本格化している。池山隆寛監督も「ダイヤモンドは白紙」と話す通り、各選手の調子と適性を見極めながら最適な布陣を模索している。











今季から三塁に挑戦している山田哲人選手は、キャンプで積極的にポジション変更に対応。ノックでは、打球に対する初動の速さや低い姿勢での捕球姿勢の切り替えを丁寧に確認していた。捕球後の送球もスムーズで、瞬時の判断力と正確な投げ込みを繰り返す姿が目立つ。



今季から内野にコンバートされた内山壮真選手は遊撃の守備に就き、俊敏なフィールディングを武器に軽快な動きを見せた。実戦形式での連携プレーも確認されている。



遊撃手として安定感のある守備を誇る長岡秀樹選手は、内野全体の守備練習に参加。ゴロ捕球や送球動作を繰り返し、守備力の底上げを図っている。



昨季103試合の出場でキャリアハイを更新した赤羽由紘選手は二塁から素早い動きを見せて、ダブルプレーの練習などを繰り返し行った。



池山監督は「誰が開幕でどこを守るかはまだ決めていない」と話し、キャンプを通じて選手の調子と適性を確認中。新たな役割に挑戦する選手の積極性は、チームにとっても心強い材料だ。



今後は実戦形式の練習や対外試合を通じて、内野陣の守備完成度がさらに高まるかに注目。特に山田選手の三塁守備が安定すれば、内野布陣の幅も広がり、シーズン全体での戦略に大きく影響するだろう。











【動画】ヤクルト内野陣キャンプ密着！俊敏な守備で開幕争い

DAZNベースボールの公式Xより











開幕は誰が──



池山監督曰く「ダイヤモンドは白紙」



山田哲人、内山壮真、長岡秀樹、赤羽由紘



🌸ヤクルト 春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も！

月々2,300円 （年間プラン・月々払い）

今なら年間契約の初月無料

4/19(日)まで⏩

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】