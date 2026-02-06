大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのタナー・スコット投手は昨季、キャリアワーストとなるシーズンを過ごした。今季は再起が望まれるスコットは不調に終わった原因を特定し、以前の輝きを取り戻す自信を身につけたようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。

ドジャースがスコットと4年総額7200万ドル（約112.1億円）の大型契約を結んだ際、マイアミ・マーリンズとサンディエゴ・パドレスでの2年間、リーグ屈指のリリーバーとして君臨していた。そのため、大谷翔平選手らと球界屈指の投手陣を形成することが望まれた。

しかし、ドジャース移籍1年目となったスコットは、1勝4敗、防御率4.74、FIP4.70、WHIP1.26という成績に終わり、61試合の57イニングでメジャーワーストとなる10度の救援失敗を記録した。左肘の炎症でシーズン終盤を欠場した上に臀部の膿瘍除去手術を余儀なくされ、ポストシーズンには一度も登板できなかった。

そのシーズンを振り返り、スコット自身は「普段やらないことを試みて、自分の強みを活かせなかった。過去2年、そしてその前の2年も本当に良かった。そのスタイルから少し離れてしまった」と語っている。

今季は復活が望まれるスコットについてボレリ氏は「彼はドジャースのチームメイトに対して良い第一印象を与えたいという思いから、不必要な変更を加えてしまったと考えている」と言及した。

【関連記事】

【了】