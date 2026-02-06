「楽に投げられるようになった」ドジャース、離脱投手が驚きの進化を遂げ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、長期離脱からの復帰を目指している投手が複数いる。2024年シーズン途中から全休が続くリバー・ライアン投手もその一人だが、離脱期間中に驚きの進化を遂げていたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ライアンは2024年7月末にメジャーデビューすると、4登板で防御率1.33と好投を見せた。しかし、同年8月中旬に右肘を痛めてトミージョン手術を受けることになり、2025年シーズンまで全休が続いている。

同メディアは「ライアンはトミージョン手術による挫折を、体力強化と投球力向上によって大きなプラスに変えた」としつつ、「怪我する前は195ポンド（約88キロ）くらいだったと思うけど、今は225ポンド（約102キロ）くらいかな。それがすごく役に立った」という本人のコメントを紹介。

ビルドアップのやり方や効果については、「とにかくカロリーをたくさん摂って、まるで獣のようにウェイトトレーニングをしたんだ。5か月くらいで30ポンド（約13キロ）増えた。それから230ポンド（約104kg）になって、ウェイトコーチと話をしたんだ。『ああ、こんなに重くなったのは初めてだ』って思ったよ。これまでもかなり強いボールを投げることができたけど、今はもっとずっと楽に、ずっと強いボールを投げられるようになった。体重が増えたことは、その点で本当に助けになったよ」と述べたという。

