藤枝MYFCは6日、明治安田J2・J3百年構想リーグのチームキャプテン・リーダーシップグループ・選手会長が決定したことをクラブ公式サイト上で発表した。

2009年のクラブ創設後、藤枝は東海社会人サッカーリーグ1部、日本フットボールリーグ（JFL）、J3リーグ、そしてJ2リーグと着実に戦うステージを格上げしてきた。2026シーズンからは、サンフレッチェ広島や浦和レッズなどで活躍した元日本代表DF槙野智章氏を新監督に招へいし、新たな船出を迎える。

藤枝のクラブ公式サイトによると、チームキャプテンにはDF中川創が就任。リーダーシップグループ（チームを代表するリーダーとして各選手の意見や考えを集約し、監督・コーチ陣とのすり合わせを行うことで、全員が同じ目線でチーム活動や意思決定を支えていくための組織）にはMF梶川諒太、MF杉田真彦、DF森侑里、MF岡澤昂星が配置された。また、梶川は選手会長も務める。

同サイトに掲載された各選手のコメントは次のとおり。

■チームキャプテン

DF 4 中川 創

「大きな変化、新しいスタートの中、チームキャプテンを務めさせていただきます。多くの期待を背負う覚悟と責任を持ち、強く結果を残せるチームへと成長するために、自分の全力を尽くします」

■リーダーシップグループ

MF 23 梶川 諒太

「藤枝MYFCが組織として強くなるために、自分の特徴である盛り上げるところと厳しさを求める事で、チームの力になります！」

MF 15 杉田 真彦

「どんな時もチームが前を向けるような雰囲気を僕が作ります！！ おふざけキャラですが、本気でサッカーと仲間と向き合って頑張っていきます！」

DF 16 森 侑里

「今年にかける思いは強く、チームとしても個人としても大きく成長できるチャンスだと感じています。その機会を最大限に活かせるよう、より一層精進してまいります」

MF 17 岡澤 昂星

「リーダーシップグループに就任しました。ピッチ内では年齢を問わず声を出しチームを引っ張り、ピッチ外ではチームを良い方向に導けるよう、責務を全うします！」

■選手会長

MF 23 梶川 諒太

「藤枝MYFCに来てからの2年間で、選手個人としてもチームとしても緩さを感じていました。徹底的に厳しく取り組み、チームを変えていきます！」