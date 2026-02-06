山梨県中南部、富士山北麓に位置する鳴沢村(なるさわむら)は、標高900mから1,000mの高冷地にあり、貴重な自然資源を有するまち。観光スポットが多く、また首都圏からのアクセスがよいので、日帰り旅行もしやすいのが特徴です。

今回は、富士山の麓で楽しめる乗馬体験とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

富士山の麓で馬と触れ合う! 乗馬体験について

パディーフィールド

・山梨県南都留郡鳴沢村11100-86

・アクセス：【車】中央道～河口湖IC～139号を本栖湖方面へひばりケ丘の信号を左折300m先左側

【電車】富士急行河口湖駅／JR新富士駅

紅葉台木曽馬牧場

・山梨県南都留郡鳴沢村8529-86

・アクセス：【車】中央道～河口湖ICから約11km 約15分

【電車】富士急行河口湖駅

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

富士山の麓、美しい大自然の中という抜群のロケーションで乗馬を体験できる施設が、鳴沢村には二つあります。

馬の背に揺られ、爽快な風を感じながら、新緑や紅葉、雪化粧した富士山など、四季折々に移りかわる景色を楽しむことができる「パディーフィールド」では、初心者も安心なレベルに合わせたレッスンや乗馬体験ができるのが特徴。小さな子どもや親子一緒でも、馬の背にまたがって馬場内を1周できる引馬もあります。

「紅葉台木曽馬牧場」は、富士山を正面に臨むビジター制の外乗牧場。和種馬を主とし、乗馬未経験者も安全に野外騎乗を楽しめるほか、三湖台展望台へのトレッキングや樹海周辺の林道を駆け巡る充実したコースを楽しむことができます。

また、スポーツとしての流鏑馬(やぶさめ)(騎射競技や騎射検定)も行っており、より多くの人が流鏑馬を体験できるように流鏑馬スクーリングを開催。練習して上達すると、騎射競技会や騎射検定会にも参加することができるのだそう。

自治体からのメッセージ

鳴沢村では、富士山麓の森でウエスタンスタイルの乗馬や、伝統的な日本在来種木曽馬による流鏑馬体験などを楽しむことができます。今年は丙午年。火のパワーが加わりパワフルな年になるとされています。馬とのふれあいを通してパワーをためて、素敵な1年にしていただければと思います。

鳴沢村のふるさと納税返礼品について

「パディーフィールド」で使用できる乗馬体験チケットを紹介します。

【乗馬体験チケット】ハッピーセット

・提供事業者：有限会社パディーフィールド

・内容量：馬場内レッスン30分＋外乗45分(2名分)

・寄附金額：15万円

乗馬のレッスンから外乗りまでセットになっている乗馬体験チケットです。基本の乗り降り、動かし方のレクチャーを受けた後、農道を通り、少し長めの森林外乗を楽しめます。

今回は山梨県鳴沢村での乗馬体験と、返礼品を紹介しました。富士山の麓で乗馬を楽しめるスポットで、大自然に囲まれながらゆったりと馬との触れ合いを満喫できます。初心者も外乗りを楽しめるのが魅力的! 返礼品で乗馬体験チケットがもらえるのもうれしいです。気になった人はぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者