ガラタサライは5日、バイエルンからフランス人DFサシャ・ブイを2025－26シーズン終了までのレンタル移籍で獲得したことを発表した。

現在、25歳のブイはレンヌの下部組織出身。同クラブでプロキャリアをスタートした後、ディジョンへの武者修行を経験し、2021年にガラタサライへ完全移籍。右サイドを主戦場に両サイドでプレー可能なサイドバックは、在籍3年間で公式戦83試合に出場した。

バイエルンには2024年1月末に完全移籍で加入したものの、負傷やポジション争いでの苦戦もあって公式戦出場は38試合に限られている。今季はシーズン序盤に定期的なプレー機会を得ていたが、昨年11月1日のレヴァークーゼン戦の出場を最後にブンデスリーガでの出場はなかった。

バイエルンでスポーツ部門の取締役を務めるマックス・エバール氏は、クラブ公式サイトを通じて今回の移籍について以下のように語っている。

「サシャは移籍前からガラタサライをよく知っており、慣れ親しんだ環境にすぐに馴染むはずだ。ユヴェントスとのチャンピオンズリーグ・プレーオフやスュペル・リグの優勝争いなど、最高レベルの試合で出場機会を得ることができ、これは彼の成長にとって非常に良いこととなるだろう」

なお、バイエルンと2028年まで契約を残すブイだが、今回の契約ではガラタサライ側が買い取りオプションを保有しており、今季終了後の去就は不透明な状況だ。

【動画】バイエルン加入時はルフィをオマージュ



