チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、3日に行われたカラバオ・カップ準決勝のセカンドレグでアーセナルのスタッフが試合前のウォームアップを妨害したと避難した。5日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

チェルシーは3日、敵地『エミレーツ・スタジアム』で行われたカラバオ・カップ準決勝のセカンドレグでアーセナルと対戦し、0－1（合計スコア：2－4）で敗れ、敗退した。この試合前のウォームアップでは、ロシニアー監督がチェルシー側のエリアに入り込んできたアーセナルのスタッフに対し、自分たちのエリアにとどまるよう憤る様子がカメラに捉えられていた。

ロシニアー監督は、「アーセナルの選手ではない。ウォームアップ時にはそれぞれのチームのエリアがある。私はチームやコーチ陣に相手のエリアへ侵入するよう指示したことはない。彼らがいた場所が間違っていると感じた」と、自身が怒りを露わにした理由を説明し、次のように続けた。

「彼らは、我々の選手たちとスタッフのウォームアップを邪魔していた。だから、おそらく礼儀正しくはなかったかもしれないが、自分たちのエリアにとどまるように求めたんだ。心理戦をするためにここにいるわけではない。ただ、私が正しいと思うこと、そして敬意を払うべきだと思うことをしているだけだ。願わくば、我々も他のチームも、それを尊重してくれることを願っているよ」

「サッカーにはある種のエチケットがある。私は常にできる限りの敬意を払おうとしているし、常に勝ちたいとも思っている。コーチ陣に指示したことは一度もない。アーセナルの誰に対しても問題はない。（アーセナルの）ミケル・アルテタ監督はすばらしい指導者であり、私は彼を深く尊敬している。ただ、あの瞬間は、我々のチームに対して敬意が欠けていると感じた」

【ハイライト動画】アーセナルvsチェルシー