ユー・ディーはこのほど、新コンテンツ「オギャートレイラー」をリリースした。
同サービスは、赤ちゃんが誕生するまでの記録を、1本の映画の予告編のように描くムービーコンテンツ。
産まれた赤ちゃんの未来を予感させる映画のような構成と演出も特徴となっている。
サービスの制作には、西川医院が撮影に協力。実際の現場での空気感や感情を大切にしながら、赤ちゃん誕生の感動と両親の深い想いを詰め込んだ作品を提供する。
