「本当に大切に思ってくれる」ダルビッシュ有は真のリーダー！　チームメ…

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、模範となるリーダー格であり、どんな形であれチームに欠かせない人物と言えそうだ。チームメイトのマイケル・キング投手が、ダルビッシュへの敬意と親しみを語り、自身をパドレスに呼び戻すためにいくつかの犠牲を払った可能性すら示唆した。米メディア『フライアーズ・オン・ベース』が報じている。

ダルビッシュは2020年12月29日にトレードでパドレスに加入して以降、長年に渡ってチームを支えてきた。

最近は怪我に悩まされることが多く、シーズンを全うできない事が増えているが、それでもダルビッシュの存在は重要となっている。

それを裏付けるように、インタビューに応じたキングは「今でも、これまで出会った中で一番クールな人だと思っている。

僕のことを本当に大切に思ってくれていたんだ。

彼のようなリーダーがクラブハウスにいることは、若い投手たちにとって本当に素晴らしいこと」と語っている。

キングは昨季終了後にフリーエージェント（FA）になったが、昨年12月に3年総額7500万ドル（約117億8000万円）でパドレスと再契約を結んだ。

これに関しては「僕の契約でA.J.プレラーが少しだけ給料を上乗せしてくれた件については、彼に聞いてみて欲しい。

ダルビッシュは僕がサンディエゴに来てからずっと尊敬している人物であり、この関係をこれからもずっと続けたいと思っている」と、含みを持たせた発言をしている。

それを踏まえ、同メディアは「もしダルビッシュが現役を退く決断を下せば、パドレスはこうした存在を失うことになる。

確かに、契約で保証されている年俸を放棄することになれば、土壇場で大物補強を行えるだけの財政的余裕が生まれるかもしれない。

しかし同時に、パドレスにとって、クラブハウスで尊敬を集めるリーダーを失うことにもなる。

金銭面を心配する向きにとって注目すべきなのは、キングが自分の新契約はダルビッシュのおかげかもしれないと示唆している点だ。

具体的な意味合いは定かではない。というのも、ダルビッシュの2026年の年俸1600万ドル（約25億1000万円）は全額保証されているからだ。

それでも、ローテーションの最年長者であるダルビッシュが、エースとの再契約を可能にするため、報酬面で何らかの譲歩をした可能性がうかがえる。

それこそが、ダルビッシュ有という人物であり、リーダーとしての姿だ。

たとえMLBのマウンドに立つ日々が終わったとしても、パドレスが何らかの形で彼をチームに残す選択をするのは、賢明だと言えるだろう」と伝えた。

