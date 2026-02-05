大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。トレードにはかなりのコストが必要とみられる中、佐々木朗希投手を含めた案が急浮上している。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ブリーチャーレポートのザカリー・ライマー記者は、佐々木をスクーバル獲得のためのトレード材料に挙げた。同氏は佐々木を、プロスペクト2位のザイアー・ホープ外野手、同6位のジャクソン・フェリス投手とともに、タイガースに送るべきだと提案している」と言及。

続けて、「ドジャースはあまりにも層が厚いため、昨年MLB全体のNo.1プロスペクトだった佐々木ですら、先発6番手という位置づけになる。純粋に抽象的な観点だけで見れば、彼をトレードの駒として使うことが最善の一手だとすら言える。昨オフ最大級の獲得成果の一つである彼をわずか1年で手放すとは考えにくいが、理論上は彼を含めることがこの提案を成立させる要となる。彼はタイガースの先発ローテに短期的にも、長期的にも上積みをもたらす存在であり、それこそがスクーバルを放出することに意味を持たせる唯一の方法だ」という同記者の見解を伝えている。

プロスペクトを大量投入する大胆な案だといえるが、果たして実現することはあるのだろうか。

